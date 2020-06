A la espera de que la grabación de la sexta temporada de 'Outlander' se reanude, los fans de la exitosa serie han recibido un gran aliciente en relación a la continuación de la misma. La autora de las novelas, Diana Gabaldon, ha confirmado que actualmente trabaja en la precuela sobre la vida de los padres de Jamie Fraser.

A pesar de los muchos detalles que se conocen de Jamie Fraser, uno de los protagonistas de la serie, son muchas las incógnitas que se acumulan en torno a sus padres. Por esta razón, un fan de la serie decidió preguntar a su autora si alguna vez había pensado en escribir un relato sobre los padres de Fraser.

La serie, que vio interrumpida su grabación como tantas otras producciones, estaba rodando su sexta temporada, la correspondiente a la novela de la autora 'Viento y ceniza'. Mientras, Diana Gabaldon está trabajando en la novena novela de la saga, 'Go tell the bees that I'm gone', mientras trabaja en la precuela sobre Brian y Ellen Fraser.

Seguro que te interesa:

Sam Heughan sobre su despedida de Jamie Fraser en 'Outlander': "No sé cómo voy a superarlo"