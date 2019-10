La quinta temporada de 'Outlander' parece estár llena de sorpresas. Si hace unos días Catriona Balfe aplaudía la revelación que nos traerán los nuevos episodios de la ficción, ahora hemos sabido que su personaje, Claire, tendrá un gatito, ¡y es de lo más tierno!

Se llama Adso y lo mejor de todo es que participa en la temporada ya que Jamie Fraser (Sam Heughan) le va a regalar a Claire una mascota. Un lindo gatito rescatado de los caminos que mantendrá a los ratos fuera de la zona de cirugía. Anteriormente, este peculiar personaje aparece en los libros y ahora lo han añadido a la ficción.

Es, sin duda, el irrefutable protagonista y hasta Balfe habló ya de él en el Festival de Cine de Toronto como alguién "increíble" pero que "Crea muchas distracciones porque todos solo queremos jugar con el gato en lugar de hacer cualquier trabajo".

¡Hasta tiene cuenta de Twitter! Su nombre es @Adsothecat y en la biografía le presentan así: "Soy gris y esponjoso, no me gustan las pelucas y amo esa grasa de ganso". ¡No podemos esperar para verlo así que no te pierdas las imágenes!

