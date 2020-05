'Outlander' ha llegado al final de su temporada 5 tras la emisión de su último capítulo 'Never My Love'. Si no vas al día con la serie no sigas leyendo porque hay spoilers de la entrega y, concretamente, del episodio final.

La gran protagonista de 5x12 es, sin lugar a dudas, Claire quien tras ser secuestrada por Lionel Brown y sus hombres la llevan al límite golpeándola, inmovilizándola y finalmente violándola en grupo.

Esta no es la primera vez que un tema tan duro pero tan importante como la violación es tratada en 'Outlander'. La primera vez que apareció en la serie fue en la primera temporada cuando Jonathan Randall aprisiona a Jamie y abusa de él mostrando algo muy poco visto en la televisión, una violación masculina.

Después, este crudo tema volvimos a verlo en la temporada 4 cuando Stephen Bonnet se aprovecha de Brianna utilizando la fuerza para violarla. Y, ahora, lo hemos visto con este asalto sexual en grupo en el final de la temporada 5 con Claire.

Caitriona Balfe ha ofrecido una extensa y reveladora entrevista a 'The New York Times' donde habla de este momento de inflexión en su personaje. También explica cómo se plantearon grabarlo, qué era lo que realmente querían mostrar y, sobre todo, la importancia de llevarlo a la televisión.

En el vídeo de arriba de la noticia te mostramos todo lo que ha dicho la actriz al respecto.

