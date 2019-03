"La otra mujer", el mejor capítulo para Jon Hamm

Si Don Draper tuviera que elegir el mejor capítulo de su serie, ¿cuál sería? No lo sabremos nunca, porque Don Draper es un personaje... pero quien sí que se ha pronunciado sobre el tema ha sido Don Draper. El actor protagonista de 'Mad Men', Jon Hamm, ha declarado al portal Vulture que "The Other Woman" ("La otra mujer") es el mejor episodio de la última temporada.



"Suceden muchas cosas en él", ha declarado el actor ante la pregunta de cuál fue su episodio favorito en la última temporada de su serie, que el portal estadounidense está realizando a protagonistas de las ficciones más nominadas a los Emmy. De hecho, la serie creada por Matthew Weiner copa esta categoría en la próxima edición de los Emmy. El guión de ese capítulo está nominado, junto a otros dos capítulos de 'Mad Men', uno de 'Downton Abbey' y el piloto de 'Homeland', al Emmy al mejor guión.



¡CUIDADO! Spoilers sobre el capítulo

"Cuando tuvimos la lectura de guión, nos dijimos: ¡Madre mía! Hay mucho en este capítulo", confiesa Hamm. En "The Other Woman", Joan se acuesta con un tipo raro de Jaguar para que la agencia consiga la cuenta y ella se convierte en socia y, por otro lado, Peggy renuncia y se va de la agencia SCDP.



"Lizzy (Moss) y yo somos buenos amigos y cuando vimos esto, nos preguntamos ¿qué significa esto para Peggy y Don?", ha dicho Hamm al portal. A pesar de este giro argumental, los seguidores de 'Mad Men' volverán a ver a Peggy Olsen por la serie en la próxima temporada, que no regresará a AMC hasta el año que viene.