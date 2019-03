El oscuro final original de 'You' que no quisieron hacer en la serie

ASÍ ES EN LA NOVELA ORIGINAL DE CAROLINE KEPNES

Todo el mundo habla de 'You', una de las series del momento. Pero quizá no todos saben que la serie de Penn Badgley está basada en la novela del mismo nombre, escrita por Caroline Kepnes, y que el libro acaba de una forma distinta y aún más oscura. Si aún no has visto la primera temporada entera, no sigas leyendo porque esta noticia contiene SPOILERS.