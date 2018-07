'Orange is the New Black' renueva por una cuarta temporada

El éxito de 'Orange is the new Black' es tal que Netflix ha decidido renovarla por una cuarta temporada antes incluso del estreno de la tercera entrega, que llegará el próximo 12 de junio.



La serie está protagonizada por Taylor Schilling y cuenta entre su reparto con las actrices Laura Prepon, Michael Harney, Selenis Leyva, Adrienne C. Moore, Dascha Polanco, Michael J. Harney y Uzo Aduba entre muchas otras.

Get ready to get locked up again in 2016! #OITNB #Season4 pic.twitter.com/jHqq6uZ3B5 — Orange Is the New... (@OITNB) abril 15, 2015



'Orange is the New Black' es una ficción basada en la historia real de Piper Kerman (interpretada por Taylor Schilling), la mujer que escribió la novela 'Orange Is the New Black: My Year in a Women's Prison' en 2010 contando sus vivencias en un centro penitenciario.



No es la única ficción que Netflix ha decidido renovar, ya que hace sólo unos días, la plataforma de pago confirmó que 'House of Cards' (otro de sus grandes éxitos) contaría con una cuarta temporada que empezaría a rodarse el próximo verano en Baltimore para intentar estar disponible en febrero de 2016.