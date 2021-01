Omar Sy desvela cuál es el motivo principal por el que quiso participar en 'Lupin'

'Lupin' se ha convertido en una de las nuevas revoluciones del panorama televisivo. La ficción protagonizada por Omar Sy, Ludivine Sagnier o Clotilde Hesme, entre otros, cuenta ya con una considerable cantidad de fans que la han convertido en uno de los proyectos actuales más atractivos.

La serie está inspirada en las historias del escritor Maurice Leblanc y en el protagonista principal de estas, Lupin, un ladrón de guante blanco que cautivó en su momento al pueblo francés.

Omar Sy, el protagonista de la serie, conocido por haber participado en películas de gran alcance como 'Intocable', 'Samba' o 'X-Men: Días del futuro pasado', ha confesado que el motivo por el cual escogió este papel se correspondía con un deseo de alcanzar un personaje icónico.

En una entrevista con The New York Times, Omar destacaba la importancia y el encanto de Lupin: "Si yo fuera británico, habría dicho James Bond, pero como soy francés, dije Lupin. Es juguetón, inteligente, roba, está rodeado de mujeres. Además, es un personaje que interpreta personajes. Para ser actor, es el mejor ".

"Es la primera vez que interpreto a este tipo de padre, que tiene mucho bagaje y preguntas. Siempre me interesó la paternidad. No es fácil, y no sabes si fuiste un buen padre o un mal padre hasta que tus hijos crecen… La idea de la herencia me conmueve, ¿qué retenemos y qué transmitimos? Para mí, ese es el verdadero significado de la vida, lo que nos hace humanos", afirma.