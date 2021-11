Ya es oficial: 'El juego del calamar' tendrá temporada 2

'El juego del calamar' se ha convertido en un fenómeno que ha llegado a todos los rincones del planeta. La serie coreana ha sido un éxito brutal siendo la serie más vista en la historia de Netflix. Eso sí, ahora mismo tiene un fuerte competidor con 'Arcane'.

Aún así, la fiebre por 'El juego del calamar' no para y desde que los fans terminasen la primera temporada ya pedían a gritos la temporada 2. Eso sí, hasta el momento el creador había afirmado que no tenía planes para continuar con la serie, aunque no se cerraba ninguna puerta.

Claro está que desde la plataforma de streaming no iban a desaprovechar la oportunidad y la temporada 2 de 'El juego del calamar' era algo que se iba a anunciar de un momento a otro. Y los fans de la serie ya pueden respirar tranquilos porque la llegada de la temporada 2 de 'El juego del calamar' es una realidad. De hecho el propio creador de la serie lo anunciaba a través de su cuenta de Instagram.

La promesa del creador de 'El juego del calamar' para la temporada 2

Y a raíz del anuncio de la temporada 2 de 'El juego del calamar', el creador de la serie Hwang Dong-hyuk no ha dudado en lanzar un mensaje a los fieles seguidores de la serie. Además, también ha desvelado el estado en el que se encuentra actualmente el desarrollo de la segunda temporada: "Ha habido mucha presión, mucha demanda y mucho amor para una segunda temporada", empieza contando en Associate Press.

"Siento que no nos habéis dejado demasiada elección, así que diré que sí, efectivamente, habrá una nueva temporada. Ahora mismo está en mi cabeza. Estoy en pleno proceso de planificación. Pero creo que es demasiado pronto para decir cuándo llegará o qué pasará en ella", continúa explicando.

Para terminar, el el creador lanza una primera pista sobre lo que veremos en la temporada 2 de 'El juego del calamar'. Y parece que no va a decepcionar: "Y sólo os prometo esto: Seong Gi-Hun volverá y hará algo por el mundo".

