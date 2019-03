Obama, ¿cameo en 'House of Cards'?

El Presidente de los Estados Unidos ha señalado que Frank Underwood, el congresista demócrata interpretado por Kevin Spacey en 'House of Cards', está "consiguiendo que se hagan muchas cosas". Automáticamente, las palabras de Obama hicieron que los asistentes, entre los que se encontraban los resposable de las grandes empresas informáticas y plataformas de internet, arrancasen a sonreír. "Me preguntaba si habría traído una copia de la próxima temporada de 'House of Cards'", lanzó con avidez Obama a Hastings.



El presidente de Netflix, la plataforma de vídeo online que ha producido y distribuido la serie, ofreció al presidente estadounidense hacer un cameo en la nueva temporada de 'House of Cards', según recoge el portal Entertainment Weekly. Obama no ha dicho que sí... pero tampoco que no. ¿Veremos a Obama debutar delante de la cámara junto a Kevin Spacey?