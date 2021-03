Los nuevos personajes de 'The Witcher' que se lo pondrían muy difícil al protagonista Henry Cavill

La primera temporada de 'The Witcher' resultó ser un gran entre crítica y público y se convirtió en una de las ficciones más vista de la historia de Netflix. La popularidad fue tal, que las novelas de Andrzej Sapkowski en las que esta basada y los videojuegos, han aumentado sus ventas de forma radical.

Tras el enorme bombazo de la serie protagonizada por Henry Cavill, sus fans han estado esperando mucho tiempo para el estreno de la segunda temporada. Este ha sido retrasado varias veces debido a la pandemia, causando aún más expectación y nerviosismo entre los seguidores. Lo que sí se ha confirmado es que la línea temporal de la siguiente temporada será más sencilla, ya que fue uno de los elementos de más polémica en la temporada 1 y ahora todas las historias han llegado al mismo punto.

Mientras que pocos más detalles se conocen sobre qué deparará esta nueva entrega a Geralt de Rivia y compañía, fuertes rumores han comenzado a circular, que recoge Redanian Intelligence, sobre dos nuevos personajes que no se lo pondrán nada fácil al protagonista. Se trataría de dos poderosos generales nilfgaardianos conocidos en el universo de 'The Witcher', el general Hake (Jo Mariott) y Gerhen (Darius James).

Aunque la aparición de estos 'enemigos' no se ha confirmado, lo que sí es oficial es el fichaje de los dos actores mencionados, que ya han acudido al set de rodaje.

La temporada 2 tiene previsto su estreno para finales de año, y además también están trabajando en otros proyectos del universo: la película animada: 'The Witcher: Nightmare of the Wolf' y el spin-off 'The Witcher: Blood Origin'. ¿Serán estos contenidos tan populares como lo ha sido la serie original?

