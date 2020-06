'Outlander' culminó a mediados de mayo su temporada 5, una entrega que ha sido todo un reto para la familia Fraser quien ha sobrevivido a todo tipo de atrocidades: violaciones, muertes, intentos de asesinato, secuestros o accidentes.

Tras su final ha empezado el periodo denominado droughtlander por los fans de las serie y que hace referencia al espacio de tiempo que va de temporada a temporada. De esta forma, todos los seguidores de la ficción están esperando a saber qué es lo que sucederá en los nuevos episodios.

Varios son los detalles que ya sabemos que van a suceder tras el capítulo final de la quinta entrega. Pero además, la actriz que interpreta a Marsali, Lauren Lyle confesó en una entrevista a 'TV Line' que su personaje y Fergus cobrarán más protagonismo en la sexta entrega.

"Nos encanta el hecho de que es una de las pocas parejas que no se pelean tanto", empieza diciendo. "Hay cosas de las que realmente no puedo hablar. Yo se algo de lo que va a pasar con ellos la próxima temporada, es decir, están muy unidos, así que eso sucederá, pero será una situación totalmente diferente a lo que los has visto antes", declara.

Pero... ¿cuál será la trama central de la temporada 6? Como sabrás, siempre hay un hilo conductor que van contándonos la historia de Claire y Jamie, casi siempre acontecimientos que ponen en peligro su vida o su relación.

Pues bien, el nuevo tema principal ya lo conocemos y así lo ha revelado su productor Ronald D. Moore en una entrevista a 'Collider' y que te contamos en el vídeo de la noticia.

