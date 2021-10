¿El nuevo Derek? Otro conocido actor regresa en la nueva temporada de 'Anatomía de Grey'

La nueva temporada de 'Anatomía de Grey' viene cargada de sorpresas y también de regresos, ya que después de la nostálgica temporada 17 la nueva entrega ya ha confirmado que volveremos a ver a queridos personajes del pasado.

Kate Walsh, la mítica Addison Montgomery, será una de las actrices que regrese, así como Abigail Spencer (Megan Hunt) o Kate Burton (Ellis Grey).

Pero el estreno del primer capítulo ha revelado que tenemos a alguien más de vuelta: Scott Speedman como el doctor Nick Marsh.

Para los que no lo recuerden, Marsh hizo su aparición en la temporada 14 como un médico que venía al hospital para recoger un riñón, y tiene un colapso convirtiéndose en paciente.

Lo curioso es que, el parecido de Speedman con Patrick Dempsey y la química que demostró tener con Meredith hizo que muchos se plantearan si el actor había llegado para ser el primer interés amoroso en firme de la protagonista tras superar la muerte de su marido, pero la trama del personaje se terminó rápidamente.

Ahora, Speedman ha vuelto para sorpresa de los fans, y siguen teniendo la misma química de entonces. Sobre por qué ha decidido volver ahora y su marcha de entonces, el actor, que pronto aparecerá también en la temporada 3 de 'You', contaba a Deadline:

"Es una cuestión de tiempos. Siendo totalmente sincero, la última vez no era el momento correcto", confiesa.

"Pero siempre lo sabes, se te queda en el fondo de la mente cuando tienes química con alguien, y disfrutas de la experiencia de trabajo, porque no es algo que pase mucho en realidad", añde. "Así que cuando la oportunidad surgió, estaba intentando encontrar razones para no hacerlo, y no pude. Es una gran serie, y gente divertida, y sentí que era el momento correcto", asegura.

Scott se ha incorporado a la serie como un personaje recurrente, por lo que veremos su relación con Meredith desarrollarse a lo largo de la temporada. ¿Será el interés amoroso definitivo para la doctora? En su primera aparición, Grey dijo que con él había "sentido como con Derek", en cuanto a esa sensación de posibilidades.

