Nuestra 'gavilana' Claudia Bassols, cruza fronteras

Parecía que ya estaban anunciados todos los estrenos de las cadenas americanas. Sin embargo, The Wrap ha anunciado que CBS está preparando una nueva serie familiar.



La actriz que encarnó a Norma Elizondo en el remake de Antena 3, Gavilanes, ha saltado el charco y participará en el nuevo proyecto. El cómico Rob Schneider, también conocido por la película 'Gigoló', le acompañará en su regreso a la pequeña pantalla.



Aún se desconoce el título de la serie, aunque ya sabemos que se emitirá en la CBS y a mitad de la tradicional temporada de la televisión (mid season). La historia gira en torno al protagonista (Rob Schneider) que acaba casado con Rosa (Claudia Bassols) y dentro de una gran familia mexicana.



Schneider junto con el guionista de 'Futurama', Lewis Morton, ha escrito y desarrollado esta comedia.



A LA SEGUNDA VA LA VENCIDA

Tras un primer piloto, la cadena CBS no quedó muy convencida y no la incluyó en sus estrenos de otoño. Sin embargo, pidió un segundo en el que hubieran algunas modificaciones de casting y guión.



Este segundo piloto permitió a Claudia Bassols entrar a formar parte del equipo. La actriz catalana sustituye a Nadine Velasquez, que en un primer momento iba a interpretar a Rosa, la esposa del protagonista.



Rob Schneider volverá a la televisión tras catorce años. Su último proyecto fue en la NBC, con la comedia 'Men Behaving Badly', que no tuvo éxito y duró sólo una temporada.