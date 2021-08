Norman Reedus ('The Walking Dead') y Diane Kruger anuncian su compromiso

Norman Reedus ha demostrado lo gran actor que esen proyectos como la aclamada 'The Walking Dead'. En ella, da vida a Daryl Dixon, uno de los protagonistas de la serie desde la temporada 1 y todavía hoy.

Y ahora, se ha anunciado que se ha comprometido con la también actriz de éxito Diane Kruger. La pareja se conoció en 2015, cuando coincidieron en el rodaje de 'Sky', aunque su relación no se hizo pública hasta 2017. En noviembre de 2018, nació su primera hija en común, pero tienen mucho cuidado con su privacidad y ni siquiera han revelado su nombre a los medios o los fans.

No es la primera pareja que se conoce del actor: Norman Reedus mantuvo una relación con la popular modelo danesa Helena Christensen desde 1998 a 2003. Juntos tuvieron un hijo, Mingus Lucien Reedus.

Pero lo cierto es que ahora Reedus está un tanto ajetreado también en su vida laboral. Y todo por la que parece que será la última temporada de 'The Walking Dead', ya en emisión. Aunque lo cierto es que la historia no terminará ahí, no al menos para él: ya se ha confirmado un spin-off, aún sin nombre, en el que Daryl y Carol (Melissa McBride) serán los protagonistas.

Una temporada que ya comienza con polémica: el regreso de los cliffhanger

Y como no podía ser de otra manera, la nueva temporada de 'The Walking Dead' ha traído consigo polémica, como ya venía siendo habitual. Aunque en esta ocasión no es un escándalo novedoso para la franquicia. Esta serie ha sido criticada varias veces por el uso de los cliffhanger y eso ha sido precisamente lo que se le ha echado en cara de nuevo.

En el episodio 1 de la temporada 11, 'Acheron: Parte I', Maggie se aferra a un vagón del metro para no caer sobre un montón de zombies y el único que puede ayudarla es Negan. Pero Negan no hace nada y el capítulo termina con un plano en el que los dedos de Maggie ceden.

Esto, lejos de despertar una mayor expectación en los fans, solo ha hecho resurgir su molestia con los repetidos cliffhanger. Y, además, es evidente que el personaje de Maggie no morirá. Porque ya se la ha visto en material promocional de los nuevos capítulos y por la trama en sí, puesto que sería una mala resolución para el conflicto de Maggie y Negan, en el que todo parece abocado a un fuerte enfrentamiento entre los dos.

