Las networks cancelan 32 series de la temporada 2011/2012

ABC: generosa con sus series veteranas

En la cadena Disney la temporada se ha saldado con 13 renovaciones y 8 cancelaciones. Ha sorprendido sobre todo la renovación de 'The Body of Proof' que, con unos datos en demográficos muy bajos, ha conseguido una tercera temporada final de 13 capítulos. También se han salvado de la quema dos series con datos muy modestos como 'Private Practice' y 'Scandal', dos ficciones de la factoría Shonda Rhimes (creadora de 'Anatomía de Grey').



Renovadas: Body Of Proof, Castle, Don't Trust The B---- in Apartment 23, Grey's Anatomy, Happy Endings, Last Man Standing, The Middle, Modern Family, Once Upon A Time, Private Practice, Revenge, Scandal y Suburgatory.

Canceladas: Charlie’s Angels, Cougar Town (renovada y rescatada por la cadena TBS), GCB, Man Up, Missing, Pan Am, The River y Work It.

Temporada final: Mujeres Desesperadas.



CBS: la network que cancela para hacer un hueco a los estrenos

CBS se lo puede permitir todo, de ahí sus 15 renovaciones y sólo 6 cancelaciones. Es la network ganadora del ranking anual, y por eso puede permitirse cancelar series de estreno como 'Unforgettable', que con diez millones de media y dos puntos en demográficos sería un éxito rotundo en otra cadena. Más que por poca audiencia, CBS cancela por hacer hueco en su parrilla para futuras series. 'CSI Miami' se despide de la audiencia después de diez temporadas e inesperadamente 'CSI NY' consigue el aprobado y tendrá 9ª temporada.



Renovadas: 2 Broke Girls, The Big Bang Theory, Blue Bloods, Criminal Minds, CSI Las Vegas, CSI: NY, The Good Wife, Hawaii Five-0, How I Met Your Mother, The Mentalist, Mike & Molly, NCIS, NCIS: Los Angeles, Person Of Interest y Two and a Half Men.

Canceladas: A Gifted Man, CSI:Miami, How To Be A Gentleman, NYC 22, Rob y Unforgettable.



The CW da la enésima oportunidad a la más que agotada 'Gossip Girl'

The CW, con 6 renovaciones y dos series canceladas, parece empeñada en no ver la realidad. 'Gossip Girl', la que fuese su serie emblema, es hoy una sombra de lo que y en esta quinta temporada la audiencia ha caído en picado, cono audiencias inferiores al millón de espectadores. Aun así tendrá una sexta y última temporada (de 11 ó 13 episodios, aún sin confirmar). 'Hart of Dixie', que se estrenó esta temporada también renueva. La sorpresa la ha dado 'Nikita' que a pesar de sus modestos datos tendrá tercera temporada en la network adolescente. Por su parte el fenómeno fan de 'Ringer' no ha sido suficiente para salvarla.



Renovadas: Gossip Girl, Hart Of Dixie, Nikita, 90210, Supernatural y The Vampire Diaries.

Canceladas: The Secret Circle y Ringer.

Temporada final: One Tree Hill.



FOX cierra una temporada agridulce

Aunque le pise los talones a CBS en el ranking anual, FOX ha visto este año cómo 'American Idol', el reality más visto de la televisión americana, ha sido superado en varias ocasiones por 'The Big Bang Theory'. Y también 'Glee', su gallina de los huevos de oro, se ha desinflado en su tercera temporada. Ninguna de sus grandes apuestas como 'Terra Nova' o 'Alcatraz' han tenido éxito y pasan a engrosar la lista de series canceladas. La nota curiosa la ha puesto 'Breaking In', que ya fue cancelada y rescatada el año pasado y que de nuevo ha sido desechada por la cadena. Finalmente FOX ha renovado 10 y ha cancelado 7 series.



Renovadas: American Dad, Bones, The Cleveland Show, Family Guy, Fringe, Glee, New Girl, Raising Hope, The Simpsons y Touch.

Canceladas: Alcatraz, Allen Gregory, Breaking In, The Finder, I Hate My Teenage Daughter y Terra Nova.

Temporada final: House.



NBC tira la casa por la venta y renueva series en mínimos históricos

La cadena del pavo real ha renovado casi tantas series como las que ha cancelado. En total, NBC cancela 9 series frente a las 10 que ha renovado. Algunas de las que han conseguido sobrevivir están en su peor momento de audiencia como '30 Rock' (renueva por una 7ª temporada de 13 capítulos), o 'Community', que ahora pasará a emitirse los viernes. 'Harry’s Law', la serie protagonizada por Kathy Bates, no ha sobrevivido a estos upfronts y ha sido cancelada en su segunda temporada.



Renovadas: 30 Rock, Community, Grimm, Law & Order: SVU, The Office, Parenthood, Parks & Recreation, Smash, Up All Night y Whitney.

Canceladas: Are You There, Chelsea?, Awake, Bent, Best Friends Forever, The Firm, Free Agents, Harry's Law, The Playboy Club y Prime Suspect

Temporada final: Chuck.



*Fuente: TVByTheNumbers