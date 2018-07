Netflix retomará la serie 'Las Chicas Gilmore' con su reparto original

La plataforma de televisión por internet Netflix, junto a los productores de Warner Bros. Television, volverá a dar vida a la serie 'Las chicas Gilmore' con su reparto original, informó el medio especializado The Hollywood Reporter.



Con más de 150 capítulos en total, la serie 'Las chicas Gilmore' se emitió desde 2000 a 2007 con un elenco encabezado por las actrices Lauren Graham y Alexis Bledel, que volverán a interpretar a sus populares personajes Lorelai Gilmore y Rory Gilmore, respectivamente.



También estarán en la nueva época de 'Las chicas Gilmore' los actores originales Scott Patterson, Kelly Bishop, Sean Gunn y Keiko Agena, así como la creadora de la serie, Amy Sherman-Palladino. No está confirmado por el momento el número de episodios nuevos que preparará Netflix sobre 'Las chicas Gilmore', aunque el portal Deadline informó que se trataría de cuatro capítulos especiales de noventa minutos de duración cada uno que servirían como cierre definitivo de la serie.



'Las chicas Gilmore', que mezclaba drama y comedia, se centraba en la relación entre una madre soltera y su hija que vivían en una pequeña población de Connecticut (Estados Unidos).

