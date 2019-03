Netflix producirá serie basada en la novela 'A Series of Unfortunate Events'

De nuevo, una película se covierte en serie televisiva. En este caso, la película ya era la adaptación de una novela, así que puede que la nueva producción de Netflix 'A Series of Unfortunate Events' esté más inspirada en los libors que en el filme.



La plataforma de contenidos digitales Netflix se hizo con los derechos para producir una serie basada en la franquicia 'A Series of Unfortunate Events', según ha informado la compañía en un comunicado.



La serie será producida por Netflix junto a la división televisiva del estudio Paramount Pictures, la empresa que lanzó en 2004 el largometraje 'Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events', protagonizado por Jim Carrey.



Los libros están escritos por Daniel Handler, que usa el pseudónimo de Lemony Snicket para esas obras en las que él mismo aparece como uno de los personajes.



"En la búsqueda de material fantástico que atraiga tanto a padres como a hijos, la primera parada para generaciones de lectores es 'A Series of Unfortunate Events'", ha dicho Cindy Holland, vicepresidentea de contenidos originales de Netflix. "El mundo creado por Lemony Snicket es único, oscuro, divertido e identificable", añadió Holland.



En 'A Series of Unfortunate Events', tres niños huérfanos (Violet, Klaus y Sunny Baudelaire) deben hacer frente a la amenaza del malvado Count Olaf, al mismo tiempo que tratan de descubrir el secreto sobre la muerte de sus padres. Los libros han vendido más de 65 millones de ejemplares en todo el mundo.