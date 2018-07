Netflix estrena la tercera temporada de 'Orange is the New Black' para junio

Tras el estreno de la tercera temporada de 'House of Cards', Netflix ha anunciado las fechas de estrenos de algunos de sus proyectos más esperados. La dramedia 'Orange is the New Black' regresará el 12 de junio con su tercera temporada, que contará de nuevo con Laura Prepon.



La serie de los hermanos Wachowski, 'Sense 8', estará disponible en Netflix a partir del 5 de junio, según informa el portal TV Line. La ficción cuena con un extenso reparto internacional entre el que figuran Daryl Hannah, Naveen Andrews y Miguel Ángel Silvestre ('Velvet').



En julio tendrá lugar el estreno de 'Wet Hot American Summer', que viene precedida de un gran reparto: Chris Pine, Kristen Wiig, Jon Hamm, Amy Poehler y Bradley Cooper, entre otros. EL 17 de julio Netflix pondrá a disposición de los usuarios la temporada completa, como ha hecho siempre con sus producciones.