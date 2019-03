NBC lanza su artillería pesada

'Revolution', 'Go On', 'The New Normal', 'Chicago Fire', 'Animal practice', 'Guys with kids', '1600 Penn', 'Next Caller', 'Save Me', 'Infamous' y 'Do no Harm' ahora no nos dicen nada. Pero la próxima temporada seguro que más de una da que hablar (para bien o para mal), será cancelada a la primera de cambio o renovada por sorpresa tras solo unos capítulos emitidos. Son las nuevas series de la cadena NBC.



La network ha anunciado hasta el momento 11 estrenos de cara a la próxima temporada, y aún no han sido los upfronts oficiales. NBC ha lanzado ya algunos de los trailers de estas apuestas de ficción que tiene detrás gurús de la televisión como JJ Abrams ('Perdidos') o Ryan Murphy ('Glee') y actores como Bill Pullman, Matthew Perry o Jesse Spencer ('House').



A continuación os mostramos algunos de los trailers que la cadena ha publicado en su portal de YouTube.



REVOLUTION







GO ON







THE NEW NORMAL







INFAMOUS