La NBC estrena superhéroe: 'The Cape'

La televisión cuenta con un nuevo superhéroe para terminar con los villanos. 'The Cape', la serie que la cadena estadounidense NBC estrena hoy (ayer se preestrenó, aunque hoy es el día oficial), recupera la clásica batalla entre el bien y el mal de toda buena historia de cómics.



'The Cape' cuenta cómo un policía corriente se ver forzado a asumir una identidad oculta, bajo la capa del superhéroe que protagoniza los cómics que lee su hijo. El actor David Lyons ('Urgencias') protagoniza la serie: se mete en la piel de Vince Faraday, un honesto agente atrapado en una corrupta trama policial.



En el momento en el que se revele contra las mentiras y la traición, le acusan de asesinato y le forzarán a esconderse, haciendo creer incluso a su mujer (Jennifer Ferrin) y a su hijo (Ryan Wynott) que ha muerto. A partir de entonces, Faraday sólo buscará reunirse de nuevo con su familia y combatir las fuerzas criminales que se están adueñando de la ciudad para imponer su ley interesada.



Para lograrlo, se convertirá en The Cape, el héroe de cómic favorito de su hijo, con la ayuda de un grupo de especialistas circenses que utilizan sus habilidades nada menos que para robar bancos.



En España, el canal Syfy tiene previsto estrenar la serie de ciencia ficción durante el próximo mes de marzo.