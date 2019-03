NBC confirma la nueva serie de Amy Poehler

La cadena NBC ha confirmado que producirá la serie creada por Amy Poehler, titulada 'Old Soul'. La flamante ganadora de un Globo de Oro por su papel en 'Parks and Recreation' se embarca en un nuevo proyecto tras la confirmación de que la cadena renueva por una séptima temporada la comedia.



'Old Soul' estará protagonizada por Natasha Lyonne, la actriz de 'Orange is the new black', según ha confirmado el portal TV Guide vía Twitter. En otra noticia, esta en Deadline, se informa de la trama de la serie, que contará la historia de una jovern que trabaja como asistente en una residencia de ancianos.