NBC apuesta fuerte por las comedias

La espera ha sido larga, pero ha merecido la pena. La cadena NBC tiene a punto los estrenos de esta temporada y las risas están aseguradas. Como conocimos en los UpFronts de mayo, la cadena del pavo real apuesta fuerte por la comedia. Pero no solo de risas vive una cadena: la network estrenará la última creación de JJ Abrams, 'Revolution'. Repasamos lo que llega esta temporada a la NBC.

'GO ON' Y 'THE NEW NORMAL', PRIMEROS ESTRENOS

'Go On' es uno de los primeros estrenos de NBC (11 de septiembre) y tiene como protagonista al actor Matthew Perry, conocido por su papel de Chandler Bing en 'Friends'. El actor ya probó suerte la pasada temporada con la sicom 'Mr. Sunshine', en la ABC, sin mucho éxito, ya que no renovó para esta temporada. Perry interpreta a un irreverente reportero deportivo que trata de superar la pérdida de su mujer y para ello decide apoyarse en los miembros de una de terapia de grupo al que está obligado a acudir.





Por otro lado, ese mismo día también se estrena 'The New Normal'. Una joven (Georgia King) que quiere escapar de su pasado viaja a Los Ángeles con su hija pequeña, donde se convierte en la madre de alquiler del hijo que tanto desea una pareja gay (Andrew Rannells y Justin Batha) que lo tiene todo.





Otra de las apuestas para la nueva temporada es 'Guys with Kids' (12 de septiembre). Jimmy Fallon dirige esta comedia sobre un trío de padres treintañeros que harán hasta lo imposible para aferrarse a la juventud. Sin embargo, disfrutar de la vida nunca es fácil cuando tienes la responsabilidad de cuidar a un bebé. Por suerte, Chris (Jesse Bradford), Nick (Zach Cregger) y Gary (Anthony Anderson), se tienen entre sí para sostenerse y superar los obstáculos que se presenten en el camino.





La última comedia que estrenará este mes de septiembre la NBC es 'Animal Practice' (26 de septiembre), donde Justin Kirk ('Weeds') interpreta a un veterinario que adora a los animales, pero que inevitablemente tiene que lidiar con sus odiosos propietarios.





'REVOLUTION', NUEVA PRODUCCIÓN JJ ABRAMS

Pero, además de comedia, la cadena NBC no se olvida del drama y para ello apuesta por la serie 'Revolution'. Pertenece al último proyecto de JJ Abrams, creador de 'Lost'. Abrams vuelve a NBC con 'Revolution' el próximo 17 de septiembre tras fracasar con 'Undercovers'. En este nuevo proyecto estará acompañado de Eric Kripke, creador de la 'Supernatural'.

'Revolution' presenta que el mundo moderno que conocemos ya no existe, porque un buen día la electricidad electricidad dejó de funcionar y la población volvió a la Edad Media. Quince años después de ese día, la vida sigue su curso. En ese mundo, la joven Charlie Matheson, que interpreta Tracy Spiridakos ('Casi humanos') emprenderá un viaje junto a varios compañeros en busca de las respuestas sobre el pasado, con la esperanza de recuperar su mundo.





Y el resto de de nuevas series que se dieron a conocer durante los UpFronts de mayo y que se estrenarán más adelante son: los dramas 'Infamous', 'Chicago Fire', 'Do No Harm', 'Hannibal' y las comedias 'Save Me', '1600 penn' y 'Next caller'.