Natasha Klauss revela los primeros detalles de 'Pasión de Gavilanes 2': "Estoy sufriendo desde antes de que empiece"

Natasha Klauss se dio a conocer en gran parte del mundo gracias a su interpretación como Sarita Elizondo en 'Pasión de Gavilanes'. Ahora, la actriz ha hablado abiertamente tras confirmarse que la segunda temporada de la telenovela es una realidad.

"Pues las cosas están ya muy encaminadas. Faltan muy poquitas cositas para poder decir que sí. O sea yo soy de las que creo de las que ya grabando, como me ha pasado con este proyecto nuevo, que uno puedo decir 'Sí, ya está. Es una realidad'", explica Natasha Klauss para empezar en un vídeo en sus redes sociales.

"Yo ya cerré una primera parte. Lo más seguro, salvo que pasen cosas que no están dentro del manejo de uno, es que yo voy a estar en la segunda temporada. No puedo responder por los demás. Creo que cada uno tiene que decir si sí o si no va a estar", afirma.

Y Klauss hasta ha dado el paso de hablar sobre su opinión de la trama: "Nosotros ya recibimos una sinopsis larga donde nos han contado obviamente lo que va a ser la segunda temporada de 'Pasión de Gavilanes' y les quiero decir… Yo en mi caso particular, no me imaginaba algo tan bien escrito. O sea, Julio Giménez es el mejor, junto con Iván, son los mejores. Pero honestamente de verdad que son genios", dice la actriz mientras desvela algunos detalles.

"No se imaginan lo que va a ser 'Pasión de Gavilanes 2'", añade, hablando un poco más de la serie. "Ustedes no se imaginan. Yo ya quiero hablar pero no puedo (risas). Ya quiero empezar a grabar. No saben todo lo que le va a pasar a Sarita Elizondo. Ya estoy sufriendo desde antes de que empiece. Estoy muy emocionada", prosigue.

Kristina Lilley y Natasha Klauss como Gabriela y Sarita Elizondo en 'Pasión de Gavilanes' | Telemundo

La actriz aprovecha también para lanzar un deseo al aire: "Ojalá podamos estar todos. Yo también soy partidaria de que no sería lo mismo si no podemos estar los que estuvimos, ¿cierto? En la primera temporada, pero no depende… Es muy difícil poner a todo el mundo de acuerdo y que la personas estén contentas, o que las personas decidan por sus vidas", añade Natasha Klauss, que entiende perfectamente a los compañeros que decidan no formar parte de este proyecto.

"Telemundo es una empresa, está haciendo una negociación y por qué no debemos todos hacerlo. Y lo que queremos es estar. Esto es muy particular, muy individual. Son los mismos libretistas que eso es importantísimo y de verdad, repito, la historia es espectacular. Lo que hemos podido leer, a lo que hemos tenido acceso. Va a estar el mismo director si Dios quiere, así que la mejor energía para eso", finaliza con su deseo nuevamente.

