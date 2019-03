Natalie Dormer, actriz de 'Juego de Tronos', protagoniza 'El misterio de Hanging Rock'

San Valentín, año 1900. Un grupo de estudiantes realiza un viaje de un día a un territorio tenebroso que evoca en los visitantes una gran melancólica: Hanging Rock. Este internado pronto se verá asolado por la desaparición de tres estudiantes inconformistas: la joven heredera Irma Leopold (Samara Weaving); Marion Quade (Madeleine Madden), hija de un juez y Miranda Reid (Lily Sullivan), una joven que creció en una granja.

Este es el punto de partida de esta producción que actualiza la novela original y narra el impacto que causan estas desapariciones en los estudiantes y el personal del internado Appleyard College. Y especialmente en su enigmática y extraordinaria directora.

Natalie Dormer, la actriz que interpretó a Margaery Tyrell en 'Juego de Tronos', vuelve a la pequeña pantalla con esta producción en la que interpreta a la Sra. Hester Appleyard. Dormer afirma que no había estado en Australia, país en el que se ha rodado, pero sus paisajes la cautivaron. "Estuvimos varias semanas filmando y visitamos algunos lugares emblemáticos, inmensos. Los paisajes me marcaron mucho, la verdad. El ver de cerca Hanging Rock me hizo entender mucho mejor a mi personaje, no necesité actuar", comenta la actriz.