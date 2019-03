Murdoch renuncia a la compra de BSkyB

El grupo de medios de comunicación News Corporation, propiedad del magnate de origen australiano Rupert Murdoch, ha retirado su oferta de compra de 12.000 millones de dólares (8.570 millones de euros) sobre el canal británico de televisión vía satélite BSkyB, ante el enrarecido clima político en Reino Unido tras el escándalo de las escuchas telefónicas ilegales que ha salpicado a la compañía en el país.



"News Corporation anuncia que ya no pretende realizar una oferta sobre el capital de British Sky Broadcasting Group (BSkyB) que aún no poseía", confirmó la empresa en un comunicado.



"Pensábamos que la adquisición de BSkyB propuesta por News Corporation beneficiaría a ambas empresas, pero está clara la dificultad de conseguir avances en el actual clima", dijo Chase Carey, vicepresidenta y directora de operaciones de la compañía, que mantendrá el control sobre el 39% del canal de televisión por satélite.



El abandono de la operación supone uno de los mayores fracasos en la vida empresarial del multimillonario Rupert Murdoch, especialmente cuando su hijo y principal candidato a sucederle al frente de News Corp., James Murdoch, desempeña la dirección del grupo en Reino Unido, incluyendo la gestión de la participación del grupo en BskyB.



El primer ministro británico, David Cameron, mostró su satisfacción con la retirada de News Corp. a través de un comunicado en el que recomendaba a la empresa "poner en orden su casa".



El Parlamento británico debía realizar este miércoles una votación no vinculante que se esperaba fuera un mensaje directo de rechazo a Rupert Murdoch para que desechase su oferta sobre BSkyB.