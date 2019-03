A Murdoch se le complica la adquisición de BSkyB

El magnate australiano Rupert Murdoch se encuentra en Londres con la misión no sólo de limpiar la polémica interno causado por la crisis de los pinchazos telefónicos de 'News of the World', sino también para gestionar la operación de compra sobre la plataforma de televisión de pago BSkyB, de la cual ya cuenta con un 39% del accionariado.



News Corp. hizo una jugosa oferta de 14.000 millones de dólares por el 61% que aún no posee y la reacción no se hizo esperar. Una gran parte de la sociedad británica se niega a que el mayor conglomerado de medios del mundo monopolice la información de Gran Bretaña. Figuras de la política también han mostrado su desacuerdo, como el vicepresidente Nick Clegg y más tarde, debido a las presiones externas que sufre, el mismo primer ministro David Cameron.



News Corporation, además de más de un tercio de la plataforma de televisión por satélite BSkyB, cuenta con cabeceras como 'The Sun' o 'The Sunday Times'. Tras las presiones y polémica suscitada por la oferta, la empresa dio un paso atrás y declaró que someterá su oferta a la Comisión británica de la Competencia. El viceprimer ministro británico, Nick Clegg, se posicionó en contra de la adquisición de BSkyB, declarando ante la prensa que esperaba que Rupert Murdoch reconsiderara su oferta por la plataforma británica e hiciera algo "decente y sensato".



DIEZ MILLONES DE CLIENTES

BSkyB es un servicio de suscripción de televisión que opera en Gran Bretaña e Irlanda. Es la propietaria de importantes canales como Sky News o Sky1. La mayoría de los canales de la plataforma se emiten o bien cifrados o gratuitamente a través de la televisión digital terrestre, y cuentan con la suscripción de 10 millones de personas.



POLÉMICA POR LAS ESCUCHAS

Personal contratado por la edición dominical del histórico 'The Times', 'The Sunday Times', se habrían hecho pasar por el exprimer ministro británico Gordon Brown para obtener información sobre sus propiedades y cuentas bancarias, ha revelado este lunes la cadena BBC.



El periódico, propiedad del conglomerado News Corp. del magnate Rupert Murdoch, al igual que el recientemente clausurado 'News of the World', se hizo pasar por Brown en llamadas telefónicas y obtuvo información sobre sus cuentas en el Abbey National Bank.



El departamento de fraude de la entidad bancaria ha descubierto hasta seis intentos de suplantación de Brown, algunos de ellos exitosos, según ha podido saber la BBC. "Alguien del 'Sunday Times' o que actúa en su nombre ha suplantado a Brown con la intención de obtener información del Abbey National con engaños", denuncia la entidad bancaria en una carta dirigida al director del 'Sunday Times', John Witherow, obtenida por la BBC.



Por otra parte, el diario 'The Guardian' ha informado de que los periodistas del grupo de Murdoch (sin especificar de qué periódico) intentaron en repetidas ocasiones acceder al buzón de voz de Brown y obtuvieron información médica de la familia del ex primer ministro.



En concreto, Rebekah Brooks, ex directora de 'The Sun', otro periódico de News Corp., llamó en 2006, cuando aún ocupaba el cargo, a la familia Brown para informarles de que sabía que el hijo de Gordon Brown, Fraser Brown, padecía fibrosis quística, un diagnóstico que ya conocían, pero que aún no estaba confirmado, lo que hizo saltar las sospechas de posibles filtraciones o robo de información.



Estas escuchas e intentos de obtención de información por vías ilegales se habrían producido a lo largo de más de diez años, cuando era ministro de Finanzas y ya como primer ministro.