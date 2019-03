La muerte es solo el principio en la 4ª temporada de 'Crónicas Vampíricas'

La cuarta entrega de 'Crónicas vampíricas' no arrancará en CW hasta el próximo 11 de octubre aunque, gracias al nuevo avance lanzado por la cadena, los seguidores pueden ir abriendo boca...



¡¡Cuidado contiene Spoilers!!

La conversión de la joven en vampiro ha terminado siendo uno de los momentos más esperados de la nueva temporada después de que Meredith (Torrey DeVitto) la convirtiese en uno de ellos tras fallecer en un accidente de coche.



En el video que CW ha sacado a la luz se muestra a Elena ahora convertida en una criatura de la noche algo que no parece tomarselo demasiado bien ya que no desea sacar los colmillos y mucho menos beber sangre humana. En este breve pero intenso avance se puede ver a uno de los hermanos Salvatore y a Elena encerrados en una especie de jaula con caras de desesperación.



"No quiere comer gente, así que está hambrienta y de mal humor", ha comentado la actriz Nina Dobrev que encarna a Elena. No obstante, sus pretendientes Damon (Ian Somerhalder) y Stefan (Paul Wesley) siempre tratarán por todos los medios de protegerla, incluso si es de ella misma.



'Murder House Party'

Aunque los protagonistas de Mystic Falls este año no tienen intenciones de celebrar Halloween, definitivamente tratarán de introducir a los fans de la serie en ese espíritu fantasmal característico de la fiesta. Damon, Elena y Bonnie visitarán la universidad donde la abuela de Bonnie daba clases y allí es también donde la tía de de Jenna estudiaba también.



En el campus, son todos invitados a una fiesta anual conocida como "Murder House Party" organizada por una de las fraternidades, donde los estudiantes se disfrazan de sus asesinos en serie favoritos o de sus víctimas.



El próximo 11 de octubre en The CW los vampiros regresan a la ciudad.