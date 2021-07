La muerte que fue decisiva para que Jim Parsons decidiera abandonar 'The Big Bang Theory'

'The Big Bang Theory' fue un éxito rotundo. La serie creada por Chuk Lorre se consagró como una de las grandes sitcoms del momento y no es para menos, ya que los actores principales llegaron a cobrar hasta un millón de dólares por episodio.

Aunque el final de la serie estuvo envuelto en un aura de misterio, ya que el actor Jim Parsons, después de abandonar la serie que le catapultó al estrellato, nunca dejó del todo claro por qué se fue.

Pero parece que Jim ha aclarado algunos de los motivos de su marcha de la serie: "Estaba agotado. Estaba enfadado, más que otra cosa, porque uno de nuestros perros se puso muy enfermo en aquel momento", cuenta Jim en David Tennant Does a Podcast With.

Y continúa confesando el miedo que pasó: "Esos días fueron aterradores porque sentía que estaba al borde del precipicio. Estaba tambaleándome y vi algo realmente oscuro en ese momento con la muerte de mi perro".

A esto añade cuándo fue el punto de inflexión: "El momento decisivo fue el verano tan intenso que viví. El perro murió, tenía 14 años y Todd y yo habíamos estado juntos durante 15 años en aquel momento, así que era el fin de una era".

"Tuve un momento de claridad que creo que eres muy afortunado si consigues experimentar uno, de pensar, 'No sigas alargando esto, ¿sabes? Tómate un momento para mirar a tu alrededor'. Y eso fue lo que hice".

Tras finalizar la serie Jim Parsons se embarcó en nuevos proyectos como la serie 'Hollywood' o en la película 'The Boys in the Band' y también sigue apareciendo con su voz en la precuela de 'The Big Bang Theory', 'El joven Sheldon'.

Jim Parsons como Sheldon Cooper en 'The Big Bang Theory' | CBS

La escena que se negó a hacer Jim Parsons en 'The Big Bang Theory'

Durante la serie 'The Big Bang Theory' Jim Parsons nos ha regalado grandes momentos en los que hemos visto a Sheldon hacer lo imposible para conseguir sus objetivos. Pero parece que aunque Sheldon si está disupesto a hacer cualquier cosa, Jim no está por la labor.

El actor ha desvelado una escena que le propusieron hacer en un capítulo de la serie. En el capítulo en cuestión Sheldon hace todos los trabajos que Wolovitz le pide solo para acabar conociendo a Stephen Hawkins. La idea que le propusieron fue ir con el bikini de esclava de la princesa Leia en 'Star Wars', algo a lo que Jim se negó y así explicaba sus razones.

Seguro que te interesa:

"Me quedé en shock": Kaley Cuoco revela cómo fue el momento en el que Jim Parsons dijo que no podía continuar en 'The Big Bang Theory'