La muerte que se censuró en 'Juego de Tronos'

¡CUIDADO! Si no has visto el final de la sexta temporada, mejor no sigas leyendo (o hazlo bajo tu responsabilidad)

La muerte de Ramsay Bolton era algo que los seguidores de 'Juego de Tronos' llevaban esperando durante mucho tiempo. Su muerte no podía ser rápida y sencilla, tras todo el sufrimiento que ha dejado en otros personajes de la saga queridos por los espectadores.

Incluso Sansa (interpretada por Sophie Turner) no soporta ver su muerte y abandona el lugar antes de que se produjera la carnicería a la que estaba destinado Ramsay Bolton, encerrado junto a sus hambrientos perros.

Mat Krentz, el supervisor de la compañía de efectos visuales encargada del capítulo "La Batalla de los Bastardos" (en el que muere Bolton), comentó en una entrevista con Variety la ardua tarea que supuso grabar la muerte de Ramsay Bolton. Según Krentz, dicha escena de la serie de HBO duraba mucho más que lo que luego se emitió. La compañía tuvo que cortar el metraje porque las imágenes eran demasiado explícitas.

La escena se rodó con planos separados del perro y otros de la cara de Iwan Rheon, el actor que dio vida a Ramsay. Krentz explpica en la entrevista que algunos artistas de la compañía crearon una representación virtual de la mandíbula desgarrada de Ramsay para luego mostrar un primerísimo primer plano del perro arrancando las encías de los dientes y parte de la piel de la cara.