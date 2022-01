La muerte de Jordan Cashmyer ('Embarazada a los 16') se produce meses después del fallecimiento de su prometido

El pasado 15 de enero fallecía Jordan Cashmyer a los 26 años. Una triste noticia que fue comunicada a través de un mensaje en la cuenta personal de Facebook del padre de la joven.

"Anoche recibí una llamada que ningún padre desearía. Mi amada hija mayor, Jordan, falleció, tenía solo 26 años. Nuestros corazones están realmente rotos. Ningún padre debería tener que pasar por la pérdida de un hijo, JAMÁS", empieza diciendo.

"Por favor, mantengan a mi familia en sus pensamientos y oraciones mientras navegamos por esta terrible tragedia. Por favor, comprenda y respete nuestra privacidad en este momento. Estamos rodeados por el amor y el apoyo de nuestros hijos, nieta Lyla y miembros de la familia. Jessica Cashmyer", escribía su madre.

Jordan Cashmyer se dio a conocer en el año 2014 a través del reality de MTV 'Embarazada a los 16'. Jordan acudía junto a su novio de entonces Derek Taylor junto al que tuvo a su hija Genevieve.

En el reality se vio como Jordan buscaba empleo y vivienda tras ser expulsada de su casa por su relación con Derek. Tras el nacimiento de su hija Genevieve Cashmyer rompió con Derek pero los problemas no quedaron ahí.

La adolescente empezó a luchar contra la depresión postparto e intentó suicidarse, tal y como ella misma escribió en un post en Facebook recogido por 'Radar Online': "Ya no había muchas razones para vivir"

"He estado luchando emocionalmente con muchas cosas diferentes desde que tuve a Genevieve. Me diagnosticaron depresión posparto y estuve tomando medicamentos por un tiempo, pero nunca cumplí con mi cita. Mi estado de ánimo no permanecería estable por mucho tiempo. Era extremadamente impulsivo, no podía concentrarme, las cosas más pequeñas me provocaban y mi ansiedad empeoró, al igual que mi depresión y el TOC", decía.

En 2016 Jordan volvió a tocar fondo tras ser arrestada por posesión de drogas, motivo por el que entró en rehabilitación. Pero, parece ser que actualmente estaba muy recuperada ya que en 2021 celebró un año de sobriedad.

Además, Jordan Cashmyer había encontrado el amor de nuevo junto a su prometido Michael Frank Schaffer junto al que tuvo una niña llamada Lyla en junio de 2021.

Una felicidad que se vio truncada el 9 de septiembre cuando Michael Frank Schaffer fallecía a los 30 años. La causa de la muerte de Michael sigue sin conocerse pero su familia pidió contribuciones en su memoria a la Alianza Nacional de Salud Mental.

Por el momento, también tenemos que esperar para saber la causa del fallecimiento de Jordan ya que no se ha hecho público.