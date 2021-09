Muere Willie Garson, el inolvidable Stan de 'Sexo en Nueva York', a los 57 años

Willie Garson, muy recordado por su mítico papel de Stanford, el mejor amigo de Carrie Bradshaw en 'Sexo en Nueva York', ha muerto este martes con 57 años.

Un miembro de su familia confirmaba la noticia y revelaba que había estado "luchando contra el cáncer", según ha informado TMZ, aunque por el momento no se ha confirmado la causa de la muerte.

Garson era de sobra conocido por su popular papel en la serie de Sarah Jessica Parker, y recientemente había estado rodando para su regreso en el reboot que prepara HBO Max. El equipo y el cast de la serie se ha mostrado devastado ante la noticia.

También sus compañeros de 'Ladrón de guante blanco' han recordado al actor, muy querido ene l mundo del espectáculo.

"Willie Garson fue en vida, y en la pantalla, un amigo devoto y una luz brillante para todo el mundo en su universo. Él creó uno de los personajes más queridos del panteón de HBO y era un miembro de nuestra familia desde hace casi 25 años", declaraba en un comunicado un portavoz de HBO.

Willie Garson con su hijo Nathen | Gtres

Le sobrevive su hijo, Nathen, al que adoptó en 2009. El actor fue un importante portavoz de la comunidad de adopción y un miembro activo ayudando a niños sin hogares.

"Te quiero tanto papa. Descansa en paz y estoy tan feliz de que pudiste compartir todas tus aventuras conmigo y pudimos conseguir tanto. Estoy tan orgulloso de ti. Siempre te querré, pero creo que es hora de que vayas y tengas una aventura por tu cuenta. Siempre estarás conmigo. Te quiero más de lo que nunca sabrás y me alegro de que puedas estar en paz ahora. Siempre fuiste la persona más fuerte y divertida e inteligente que he conocido. Estoy feliz de que compartieras tu amor conmigo. Nunca lo olvidaré ni lo perderé".

En los últimos años, Willie trabajó en 'Supergirl', 'Big Mouth', 'Duke of the Valley' y el mencionado reboot de 'Sexo en Nueva York': 'And just like that'.