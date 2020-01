El actor Stan Kirsch inició su carrera siendo muy joven pero fue en la serie de los años 90 'Highlander' donde tuvo uno de sus papeles principales. En la ficción daba vida al inmortal Richie Ryan y estuvo a lo largo de las 6 temporadas que duró la serie.

Aunque puede ser que lo recuerdes por su participación en 'Friends' donde encarnó a Ethan el novio de Monica quien descubre que está todavía en el instituto y deja por la diferencia de edad.

Kirsch fallecía el pasado 11 de enero a los 51 años tras encontrar su cuerpo sin vida en el baño de su casa. Según la Oficina del médico forense del condado de Los Ángeles Stan se habría suicidado ahorcándose.

La triste noticia fue anunciada por su mujer Kristyn Green a través de un mensaje en las redes sociales: "Perdimos trágicamente a nuestro querido Stan Kirsch el 11 de enero", encabezaba el mensaje.

Además, también han comentado que la familia celebrará una pequeña ceremonia en su memoria: "La familia ha decidido hacer una pequeña ceremonia privada / memorial. Kristyn estará planeando una reunión más grande en una fecha posterior, para todos los que amaron a Stan. La familia pide que en lugar de flores, se hagan donaciones a la Fundación Americana de Prevención del Suicida. De nuevo, gracias por la efusión de amor y apoyo".

"Quiero dar las gracias a todos por la efusión de amor y apoyo. No he podido responder a todos los textos, llamadas, correos electrónicos, pero he leído o escuchado a cada uno de ellos. Me siento rodeado de amor y estoy siempre agradecido a todos y cada uno de ustedes", ha escrito su esposa tras los mensajes de condolencias que ha recibido.

