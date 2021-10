Muere Ricarlo Flanagan, actor de 'Shameless', a los 40 años

Las peores noticias se han confirmado y Ricarlo Flanagan, conocido por su aparición en la serie de comedia 'Shameless', ha fallecido con tan solo 40 años. El actor estadounidense dio un gran salto con la sitcom, pero también logró ganarse un renombre entre los cómicos televisivos tras llegar a la final del reality show 'Last Comic Standing'. Este reality juntaba a muchos cómicos del país para competir entre ellos y el ganador se llevaba un contrato con la productora para trabajar con ellos.

Pero esto no termina aquí, ya que las facetas creativas de Flanagan eran muchas y el actor también emprendió una carrera como rapero. Ricarlo, cuyo nombre artístico en el mundo del rap era Father Flanagan, había estrenado hasta tres álbumes y hace poco presentó el cuarto, llamado 'Both Sides Of The Brain'.

Por desgracia el agente de Ricarlo ha informado a Deadline del fallecimiento de su representado, pero por el momento no ha detallado los motivos de su muerte: "Ricarlo era una de las mejores personas que he conocido en mi vida y era un placer poder trabajar para él. Le echaremos mucho de menos", cuenta su agente.

Además, su familia en Cleveland, Ohio, han escrito un pequeño comunicado en GoFundMe en el que cuentan que Ricarlo se "fue de repente y por desgracia estaba lejos de su familia".

Cabe destacar que Ricarlo ya se encontraba enfrascado en dos nuevos proyectos y el cómico tenía entre manos su aparición en 'Bust Down', una comedia y en la película 'Emily the Criminal', en esta última iba a aparecer junto a Aubrey Plaza y Theo Rossi.

El Covid-19, la posible causa del fallecimiento de Ricarlo Flanagan

Una de las posibles causas de su muerte es el COVID-19, ya que el propio Ricarlo Flanagan a principios de este mes anunció que tenía coronavirus. Además, el contagio le llegó con algunos de los síntomas más peligrosos de la enfermedad, como un fuerte dolor en el pecho. Él mismo tuiteaba: "Esto del COVID-19 no es ninguna broma. No le deseo esto a nadie".

