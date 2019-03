Muere Randy Schell, actor de 'The Walking Dead', mientras realizaba paracaidismo

El actor Randy Schell falleció en el aire tras saltar por segunda vez en el día, sin embargo, el paracaidista con el que chocó solo sufrió heridas en una pierna. 'Skydive Spaceland', la empresa con la que realizaron la actividad, emitió un comunicado en el que decían que cada paracaidista "lleva su propio equipo".

La voz de Randy era muy famosa en la serie 'The Walking Dead'. En la versión original de la serie se ha encargado de dar el toque de intriga durante siete temporadas con la frase "Previously on AMC's The Walking Dead".

Randy era un conocido locutor de radio en Estados Unidos y prestó su voz durante 25 años a multitud de anuncios a nivel mundial para marcas como Nike o Coca-Cola.