Muere el padre de Cuba Gooding Jr., actor protagonista de 'American Crime Story'

El padre del actor Cuba Gooding Jr. ha fallecido a los 72 años. Aún se desconoce la causa de muerte, aunque según informa el portal TMZ, el medio especializado en noticias de famosos, todo podría indicar a que se trata de una sobredosis.

Cuba Gooding, es el padre del famoso actor Cuba Gooding Jr. protagonista de la miniserie 'American Crime Story' donde interpretó a OJ Simpson. Además el actor ganó el Oscar a mejor actor de reparto por la película 'Jerry Maguire'.

'American Crime Story' | Agencias

Cuba Gooding fue cantante en el grupo de soul 'The Main Ingredient', aunque más tarde comenzó su carrera en solitario con el álbum 'The First Cuba Gooding Album'.