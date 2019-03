Muere Nelsan Ellis, Lafayette en la serie 'True Blood'

Nelsan Ellis en 'True Blood' | HBO

El viernes pasado fallecía el actor Nelsan Ellis popularmente conocido por su participación en la serie 'True Blood' debido a un paro cardíaco a los 39 años, tal y como ha confirmado su representante a 'The Hollywood Reporter'. La cadena HBO ha publicado un comunicado al respecto donde lamentaban la triste noticia: "Estamos extremadamente entristecidos por la muerte de Ellis. Nelsan era un miembro de nuestra familia, cuya interpretación revolucionaria de Lafayette será recordada con cariño". El creador de 'True Blood', Alan Ball, ha dicho que Ellis era "un talento singular cuya creatividad nunca dejó de sorprenderme". El personaje que Nelsan dio vida en la ficción vampírica moría, Lafayette, en los libros de la que fue adaptada pero tal fue su acogida que decidieron mantenerlo a lo largo de sus siete temporadas. Sus compañeros de reparto han querido recordar al actor a través de sus redes sociales donde han lamentado su prematuro final. La protagonista de la serie, Anna Paquin, ha escrito: "Fue un enorme privilegio trabajar con el fenomenalmente talentoso y de alma profundamente bondadosa Nelsan Ellis. Estoy devastada por su prematura muerte". "Destrozado hoy por la muerte de mi amigo y compañero de reparto Nelsan Ellis. Era una persona maravillosa, un pionero y un artista único", compartía Joe Manganiello. Mientras que Sam Trammell lo recordaba así: "No sé si alguna vez he visto el nivel de humildad y generosidad que llegó con el magnífico talento que tenía Nelsan Ellis. Te echo de menos". Por último, Kristin Bauer decía del intérprete: "uno de los más dulces y talentosos hombres que jamás he conocido". "Una pérdida terrible para todos. Descansa en paz Nelsan. Se te echará de menos. No sé cómo poner en palabras esta terrible y triste noticia".

It was an utter privilege to work with the phenomenally talented and deeply kind soul .@OfficialNelsan I'm devastated by his untimely death. pic.twitter.com/If17csduHz — Anna Paquin (@AnnaPaquin) 8 de julio de 2017

Crushed today by the loss of my friend and castmate Nelsan Ellis. He was a wonderful person, a pioneer, and a one of a kind artist. RIP pic.twitter.com/fvtquhIac7 — Joe Manganiello (@JoeManganiello) 8 de julio de 2017

I don't know if I've ever seen the level of humility and kindness that came with the Magnificent Talent that Nelsan Ellis had. Miss u friend — Sam Trammell (@SamTrammell) 8 de julio de 2017

One of the sweetest most talented men I've ever met. A terrible loss for all of us. Rest In Peace Nelsan. You will be missed. I don't know how else to put words to this terribly sad news...#truebloodforever #truebloodfamily #nelsanellis #lafayette Una publicación compartida de Kristin Bauer (@kristinbauer) el 8 de Jul de 2017 a la(s) 12:58 PDT

My heart is broken by the passing of Nelsan Ellis. A truly beautiful person. My love to his family and friends. #RIPNelsanEllis #TrueBlood pic.twitter.com/ZUor1yx4Yg — Deborah Ann Woll (@DeborahAnnWoll) 8 de julio de 2017

Dearest #NelsanEllis , may flights of angels sing thee to thy rest, you phenomenally talented genius.... pic.twitter.com/2OamZvBVNe — Carrie Preston (@carriepreston) 8 de julio de 2017