Muere James Farentino, actor de 'Dinastía'

El actor James Farentino, que interpretó más de 100 papeles en televisión, cine y teatro, ha fallecido a los 73 años, anunció el miércoles un portavoz de la familia. Farentino murió en un hospital de Los Angeles el martes tras una larga enfermedad, explicó el portavoz.



El actor era un rostro habitual en series de televisión como 'Urgencias', en la que interpretaba al padre del personaje de George Clooney, en 1996, 'Dinastía' y 'Melrose Place'.



Farentino recibió una nominación a los premios Emmy por su papel como el discípulo Simón Pedro en la miniserie 'Jesús de Nazaret' de 1977. También fue aclamado por la crítica por su actuación como Stanley Kowalski en el reestreno de 1973 en Broadway de la obra 'Un Tranvía Llamado Deseo'.



Tras recibir un Globo de Oro como mejor actor revelación en 1967 por la comedia 'The Pad and How to Use it', Farentino realizó varias películas para cine y televisión. Su aparición más reciente en la pantalla fue en la comedia para televisión del 2006 'Drive/II'.