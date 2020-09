Muere Diana Rigg, Lady Olenna Tyrell en 'Juego de Tronos', a los 82 años

La legendaria actriz Diana Rigg ha muerto a los 82 años en su casa de Gran Bretaña, tal y como ha informado su agente en un comunicado: "Ha fallecido en paz esta mañana. Estaba en su casa con su familia, que ha pedido privacidad en este momento difícil".

"Ella era un ser humano hermoso, amable y generoso que mejoró las vidas de todos los que la conocían, así como una gran actriz. Ella deja un gran vacío en mi corazón", añadía después.

La británica es conocida en el mundo entero por dar vida a la memorable Lady Olenna Tyrell en 'Juego de Tronos' donde se ganó el cariño de todos los fans de la serie. Diana fue nominada hasta en tres ocasiones al Emmy por este personaje que ya ha pasado a la historia de la televisión.

"Me encanta interpretar a [personajes] malos. Son mucho más interesantes que los buenos. Hay algunos actores a los que no les gusta interpretar a malos; les gusta agradar. Me encanta que no agradar. Olenna tenía las mejores líneas", decía el año pasado a BBC sobre su personaje en la serie de Poniente.

Pero más allá de este recordado papel, Rigg es una de las actrices más importantes de su país y lleva toda la vida haciendo cine, teatro y televisión.

Uno de sus primeros trabajos importantes fue como la agente de inteligencia Emma Peel en 'Los Vengadores' en la década de 1960. Y, después en 1969 se convirtió en la primera y única mujer que ha tenido James Bond en la película 'Al servicio secreto de Su Majestad'.

