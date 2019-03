Muere David Cassidy, ídolo juvenil norteamericano de la década de los 70 en la televisión de EEUU

"En nombre de la familia Cassidy, anunciamos con gran tristeza el fallecimiento de nuestro querido padre, tío y hermano David Cassidy", comienza el comunicado de la familia de actor y cantante estadounidense que ha fallecido este martes a los 67 años.

David Cassidy, que en la década de los 70 fue un ídolo de los jóvenes por la serie 'The Partridge family' ('Mamá y sus increíbles hijos') ha muerto este martes después de que la semana pasada fuera hospitalizado en estado crítico en Florida. El artista había confesado a comienzos de este año que padecía demencia.

Cassidy alcanzó una extraordinaria fama en los años 70 con éxitos del pop como 'I Think I Love You', que le llevaron a dar multitudinarios conciertos rebosantes de pasión y auténtica locura por parte de los fans, y con su participación como actor en la serie televisiva 'The Partridge Family' (1970-74).