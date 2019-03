Muere el creador de 'Bob Esponja', Stephen Hillenburg, a los 57 años

Stephen Hillenburg, el creador de la famosa serie de animación 'Bob Esponja', ha muerto este lunes 26 de noviembre a los 57 años por complicaciones de una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Ya anunció en marzo de 2017 el diagnóstico de su enfermedad: "Quiero que la gente se entere por mi boca que me han diagnosticado ELA. Cualquiera que me conozca sabrá que pienso seguir trabajando en Bob Esponja y en el resto de mis pasiones todo el tiempo que me sea posible".

La cadena de televisión Nickelodeon no ha tardado en mostrar sus condolencias: "Estamos increíblemente entristecidos por la noticia de que Stephen Hillenburg ha fallecido tras luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA)", dijo en un comunicado, y agregó que "fue un amigo querido y un gran socio creativo para todos en Nickelodeon".La empresa recalcó que Hillenburg dio a la popular serie "un sentido de humor único y una inocencia que ha aportado felicidad a generaciones de niños y familias en todas partes".

Además, resaltó que sus "personajes totalmente originales" y el mundo de Fondo de Bikini "permanecerán como un recordatorio del valor del optimismo, la amistad y el poder ilimitado de la imaginación". Hillenburg fue profesor de biología marina antes de dedicarse de lleno a la animación. Movido por su amor por el océano y sus criaturas, se lanzó a escribir y a dotar de vida a la famosa esponja marina parlante Bob Esponja, que ha formado parte de la infancia de incontables personas.