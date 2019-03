Muere Bob Schiller, guionista de la mítica sitcom 'I love Lucy'

Bob Schiller fue guionista de la mítica serie 'I Love Lucy', que triunfó en los años 50 y constituye uno de los referentes más importantes de las sitcom en televisión. Llegó a escribir 53 capítulos de la ficción, entre 1955 y 1957.

A menudo colaboró con el también guionista Bob Weiskopf, formando un tándem de éxito en los años ochenta: 'Todo en familia', 'Maude' o 'The Carol Burnett Show' son algunas de sus series más recordadas.

Sus inicios se remontan a los años 50, época en la que comenzó a escribir guiones para televisión. También colaboró en radio, redactando guiones para series como 'The Adventures of Ozzie and Harriet', 'Duffy's Tavern' y 'Abbott and Costello'.

Entre sus numerosos logros se contabilizan dos premios Emmys, uno de ellos por su participación en 'Todo en familia'.