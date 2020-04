El actor Logan Williams ha fallecido a los 16 años por causas desconocidas, tal y como revela The New York Times. Ha sido la madre del joven, Marlyse Williams, la persona que ha confirmado la muerte del actor, producida el pasado jueves.

"No puedo abrazar a mis padres, que acaban de perder a su único nieto. Con su talento y su aspecto, Logan tenía el potencial para ser una gran estrella", revelaba su madre.

Logan Williams es conocido por interpretar a Barry Allen en 'The Flash' en su etapa de niño. Grant Gustin, el protagonista de la serie, ha querido hacerle un homenaje en sus redes sociales:

"Acabo de escuchar la noticia de la muerte de Logan Williams y estoy devastado. La foto es de cuando estuvimos rodando el capítulo piloto de The Flash en 2014. Estaba impresionado no solo por el talento de Logan sino por su profesionalidad dentro del set de rodaje. Mis oraciones estarán con él y con su familia durante estos difíciles momentos".

Por su parte, John Wesley Shipp, que interpreta a Henry Allen, el padre del protagonista, también ha querido despedirse del actor: "Devastado tras conocer la muerte de Logan Williams a los 16 años. Estaba 100% comprometido con interpretar al joven Barry Allen y le echamos mucho de menos una vez que terminamos con esa parte de la historia. Todo mi amor y mi más sentido pésame para la familia y los amigos de Logan en su pérdida".

...

Seguro que te interesa...

"Me he prometido vivir mi verdad": El actor Rick Cosnett ('The Flash') revela públicamente que es homosexual