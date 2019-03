Muere Alan O'Neill, actor de 'Sons of Anarchy'

Alan O'Neill, el actor conocido por interpretar a Hugh en 'Sons of Anarchy', ha fallecido a los 47 años, según informa The Hollywood Reporter. No se conoce la causa se su muerte, pero según el portal estadounidense tenía problemas con el alcohol y el tabaco y una enfermedad de corazón crónica.

Además de su papel en la ficción de FX, O'Neill también había trabajado en la serie 'Fair City' durante seis años y en películas como 'Agente doble' (2012) o 'Deseo peligroso' (2016). Su agente le ha dedicado unas palabras en un comunicado para THR: "Alan era un gran actor, un gran tipo y era querido por todos los que le conocían".