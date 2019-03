Muere la actriz Florence Henderson, que interpretó a Carol Brady en la serie 'La Tribu de los Brady'

La actriz Maureen McCormick, que interpretó a la hija mayor de los Brady, Marcia, ha publicado un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter: "Florence Henderson era una querida amiga desde hace muchos años y estará siempre en mi corazón... Te echaré de menos, querida".

Florence Henderson was a dear friend for so very many years & in my <3 forever. Love & hugs to her family. I'll miss u dearly #RIPFlorence