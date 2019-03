Mourinho se convierte en entrenador 'animado' en una serie para televisión

NOTICIAS | UPFRONTS 2011

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, salta a la pequeña pantalla en una serie de dibujos animados que se llamará "Mourinho y los Special Ones", en alusión al apelativo de "The Special One" que se puso el técnico luso en 2004 cuando llegó al equipo londinense del Chelsea, según ha informado la BBC.