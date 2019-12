Maite Perroni es muy conocida en nuestro país gracias a su participación en 'Rebelde' y otras telenovelas de gran éxito. La actriz y cantante se ha comprometido con el músico chileno Koko Stambuk.

En una rueda de prensa con motivo de su nueva película, 'Doblemente embarazada', los asistentes notaron que lucía un anillo de pedida en su mano. "Sí, ya está, pero es cosa mía", añadió intentando dejar claro que era una cuestión privada.

Pero Perroni ha decidido sincerarse en una entrevista para el canal de YouTube de Lourdes Stephen, donde ha recordado que cuando tenía 23 años estuvo a punto de casarse pero decidió dar marcha atrás en el último momento, al estilo de Julia Roberts en 'Novia a la fuga".

"A mí el matrimonio me dio igual a partir de que a mis 23 años fui una novia fugitiva y no me quise casar. Con anillo, boda, novio y casa, y dije: 'No me caso'. O sea que a mí ya eso se me quitó", ha explicado Perroni.

La artista consideró en aquel momento que era demasiado joven para dar ese paso: "No me casé y no me arrepiento ni un segundo. Es que era muy joven".

"Me di cuenta en ese momento que para estar con alguien realmente no tenía que seguir el protocolo de que me tengo que casar. Realmente me di cuenta que lo más importante era encontrar a esa persona con quien tuvieras lo esencial de la relación y el amor", ha reflexionado también en la entrevista la actriz de 'RBD'.

