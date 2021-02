"Es un monstruo": La actriz de 'Juego de Tronos' Esmé Bianco acusa también a Marilyn Manson de abuso

A las recientes acusaciones emitidas contra el popular cantante Marilyn Manson se suma una nueva. La actriz de 'Juego de Tronos' Esmé Bianco, quien interpretó al personaje de Ros en el burdel de Desembarco del Rey en la serie, ha cargado contra Manson acusándole de haber abusado de ella en el pasado y le califica de "depredador en serie".

La polémica de los preguntos abusos de Manson se desataba con la acusación de su ex Evan Rachel Wood, quien publicaba un comunicado en el que explicaba los hechos. "El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson. Él comenzó a cortejarme cuando era una adolescente y abusó de mí durante años. Me lavaron el cerebro y fui manipulada hasta la sumisión. Terminé viviendo con miedo a represalias, calumnias o chantajes".

Tras este señalamiento, todos los sellos discográficos que trabajaban con el músico pasaron a desvincularse de él, a pesar de que Marilyn Manson declaró que todas aquellas acusaciones eran falsas. "Obviamente, mi arte y mi vida han sido imanes para la controversia durante mucho tiempo, pero estas recientes declaraciones sobre mí son horribles distorsiones de la realidad", comentaba a través de Instagram.

A todo este revuelo se suma la nueva voz que carga contra el artista con gran dureza. En una entrevista con The Cut, Esmé Bianco calificaba a Manson como "un monstruo que casi me destruye y casi destruye a tantas mujeres".

Marilyn Manson | Getty

Al parecer, según confiesa la actriz, Manson contactó con ella en el año 2005 para que esta participase en un vídeo musical para su canción 'Quiero matarte como lo hacen en las películas'. Según Bianco, lo que en un principio parecía un encuentro de carácter profesional pasó a convertirse en una experiencia sexual violenta, en la que el cantante la ató con cables, la azotó con un látigo y utilizó un juguete sexual eléctrico con ella.

Entre todo este revuelo, la exmujer de Manson, Dita Von Teese, quien estuvo casada con el músico durante 7 años, quiso recalcar que tales acusaciones no coinciden con su experiencia personal. "He estado procesando la noticia que salió el lunes sobre Marilyn Manson. A aquellos que han expresado su preocupación por mi bienestar, les agradezco su amabilidad. Por favor, tenéis que saber que los detalles que se hicieron públicos no coinciden con mi experiencia personal durante nuestros 7 años juntos como pareja. Si así fuera, no me habría casado con él en diciembre de 2005. Le dejé 12 meses después por infidelidad y abuso de drogas".

