Los momentos televisivos más impactantes del año

'Juego de Tronos' resolvió un rumor que había sobrevolado el rodaje de la sexta temporada con su regreso: sorprendió a sus seguidores al resucitar a Jon Snow. Otro momentazo que nos dejó la serie de HBO fue conocer el origen de Hodor, que protagonizó uno de los momentos más comentados en redes sociales.

Jon Snow revive en 'Juego de Tronos' | HBO

Otra serie que tuvo en vilo durante más de medio año a sus espectadores fue 'The Walking Dead' tras el cliffhanger del final de a sexta temporada. Negan removió las tripas de los millones de espectadores que vieron cómo asesinaba a Glenn y Abraham con su bate Lucille.

Negan eligiendo a una de sus víctimas | AMC

'Orange is the new black' dijo adiós a Poussey Washington (interpretada por Samira Wiley) con una inesperada, dolorosa y desgarradora muerte que nadie esperaba.

Netflix reunió de nuevo a 'Las chicas Gilmore' en una temporada especial 'A year in the life'. El final del cuarto capítulo terminó con una gran sorpresa: ¡Rory estaba embarazada!

Todos nos quedamos con la cara de Lorelai | Netflix

Otro sorprendente final fue el de 'The Good Wife'. En la escena final, Diane Lockhart (Christine Baranski) abofetea a Alicia Florrick (Julianna Margulies), rompiendo finalmente una relación profesional y de amistad de años.

Bofetón de Diane a Alicia Florrick en 'The Good Wife' | CBS

En 2016 se han estrenado series que han sorprendido no sólo por una escena, si no por sí mismas, como 'Westworld' (HBO) o 'This is us' (NBC).