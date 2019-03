10 momentos musicales que hemos visto en las series

'Velvet'

De la Riva y Ana protagonizaron una improvisada perfomance dedicada a Alberto y Cristina en la que inicialmente era Rita la que iba a cantar, pero por los nervios, Ana se siente obligada a subir al escenario.

'Como conocí a vuestra madre'

En esta serie también ha habido más de un momento musical. Uno de ellos fue el protagonizado por Barney, el personaje al que interpreta Neil Patrick Harris en el capítulo 100. En este capítulo, una camarera promete salir con Barney si éste deja de usar traje, a lo que Barney se niega. Con la ayuda de sus compañeros de reparto y varios bailarines, Neil Patrick Harris entona 'Nothing suits me like a suit'.

'Los Simpson'

Han sido varios los momentos musicales que hemos visto en 'Los Simpson'. De entre todos ellos, recordamos este en el que Shary Bobbins visita la casa de los Simpson para poner un poco de orden y protagoniza un momento musical junto a la familia y los vecinos de Springfield.

'Anatomía de Grey'

En este episodio, Callie Torres está en coma y varios actores cantan versiones de temas que ya habían sonado anteriormente en varios capítulos de la serie, mientras intentan salvarle la vida.

'Los Hombres de Paco'

Los famosos policías cambian su traje por un sombrero de copa y comienzan a cantar y bailar para que Povedilla pueda recuperar el amor de Rita.

'Los Hombres de Paco' protagonizan un momento musical | Agencias

'Girls'

En este capítulo Marnie intenta llamar la atención de Charlie, que era aún su novio. La canción elegida para ese momento fue 'Stronger'.

'Friends'

Ross (David Schwimmer), Monica (Courteney Cox), Chandler (Matthew Perry), Rachel (Jennifer Aniston), Joey (Matt LeBlanc) y Phoebe (Lisa Kudrow) cantan para que Ross se reencuentre con su mono Marcel.

'Buffy, Cazavampiros'

Dawn convoca a un "demonio del espectáculo" y todo Sunnydale canta y baila. La maldición obliga a todos los personajes a cantar en vez de hablar. Un gran momento protagonizado por Sarah Michelle Gellar.

'Xena, la princesa guerrera'

En esta serie se han podido ver dos momentos musicales. En uno de ellos, la guerrera afrontaba una crisis en su relación amistosa con Gabrielle y lo hace con música. En el segundo de los momentos musicales que se puede ver en la serie, la guerrera interpreta varios temas conocidos en vez de componer un tema propio como en la anterior vez.

'Mad Men'

Joan (Christina Hendricks) interpreta la canción 'C'est Magnifique' de Cole Porter junto a su acordeón.