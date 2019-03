Los momentos más románticos de la televisión del 2015

El fin de año siempre trae consigo las listas interminables de mejores momento del año, y las series no son menos. En esta ocasión, la recopilación que ha publicado el portal Entertainment Weekly recoge los momentos más románticos.



'Outlander' (Satrz) es el ejemplo de la omnipresencia del amor. Claire está constantemente enamorada, y se debate entre Frank y Jamie. Pero al final, como suele ocurrir, triunfó el amor y a pesar de la despedida de Jamie, ella volvió a buscarle.



El año 2015 ha sido un buen año para los seguidores de 'Arrow'. Oliver y Felicity ya tuvieron su primer encuentro íntimo, pero sin duda el mejor momento fue cuando Oliver tuvo que decidir entre ser Arrow o estar con Felicity, la mujer a la que ama.



La extraña pareja que forman Norma Bates y Alex Romero ha conseguido conquistar a la audiencia de 'Bates Motel'. A pesar de que nunca se han besado, se puede mascar la química que hay entre ellos, un policía y la madre de un asesino. "Creo que eres preciosa", le decía Romero mirando a los ojos a Norma. El amor está en el aire.



'The Flash' también ha tenido este año su beso, y es que por fin Barry e Iris se besaron. Pero la alegría duró poco. Después de confesarle su amor a Iris y ella darse cuenta de que sentía lo mismo, Barry descubrió que podía viajar en el tiempo y, accidentalmente, viajó a un tiempo anterior al momento del beso.



La pareja de científicos más especial de la televisión, Sheldon y Amy, estrenaron su relación de pareja. 'The Big Bang Theory' (CBS) dio una alegría a los seguidores de la serie y la pareja tuvo por fin un momento íntimo, aunque no será algo que se repita de forma habitual.



Kurt Weller encontró a una chica, Jane, con su nombre tatuado en su espalda, en la ficción 'Blindspot'. Ese fue el principio de una bonita y complicada relación. Después de crear una gran tensión durante toda la temporada, Jane se dio cuenta de que es una pérdida de tiempo esconder los sentimientos.



El amor triunfó en 'Mad Men'. Una de las últimas escenas de la temporada mostró a Stan y Peggy declarándose su amor, un momento que hizo las delicias de todos los seguidores de la serie.



'Brooklyn Nine-Nine' es otro ejemplo de que el poder del amor es imparable. Peralta y Santiago se han besado más de una vez mientras trabajaban como un matrimonio falso para evitar ser descubiertos, hasta que en un momento juntaron sus labios, esta vez como Peralta y Santiago.



Para terminar, el beso agridulce protagonizado por Cami y Klaus en 'The Originals'. Klaus bajó la guardia y le confesó sus sentimientos a Cami, para terminar fundiéndose en un beso. Desgraciadamente, al besó le siguió un asesinato. Y es que el poder del amor en este caso no es más fuerte que la ex novia de Klaus.